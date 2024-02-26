На Сумщині двоє підлітків знайшли боєприпаси та кинули їх у багаття: деталі інцденту

Внаслідок вибуху один з хлопців перебуває у лікарні у тяжкому стані.

У місті Глухів Сумщині двоє підлітків знайшли боєприпаси та кинули їх у багаття.

Про це пишуть поліція Сумської області і місцеве видання Глухів.info.

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9-річний і 14-річний хлопці гуляли на околиці Глухова. За попередньою інформацією, підлітки знайшли кілька патронів, а також предмет, схожий на гранату від підствольного гранатомета.

Діти розвели вогнище подалі від житлових будинків. Спочатку вони кидали у вогонь патрони патрони, а далі вирішили кинути і серйозніший боєприпас.

Внаслідок вибуху старший хлопець отримав серйозні поранення. Каретою “швидкої” його госпіталізували до місцевої лікарні.

“Хлопця прооперували. Зараз він перебуває в реанімаційному відділені. Наразі він у свідомості, але його стан оцінюється як тяжкий”, –заявила очільниця лікарні.

Оглянувши місцевість, сапери виявили ще один аналогічний снаряд, гранату калібру 40 мм до підствольного гранатомета. Вибухонебезпечний предмет було знищено на місці.

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