На Сумщині евакуюють будинок дитини через погіршення безпекової ситуації

Дітей евакуюють у безпечні регіони, де для них підготовлено спеціальні умови.

Рада оборони Сумської області ухвалила рішення про евакуацію дітей із Сумського обласного спеціалізованого будинку дитини через значне погіршення безпекової ситуації у регіоні.

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Про це йдеться у повідомленні Сумської обласної військової адміністрація.

У повідомленні заступника начальника ОВА Олени Бойко вказується, що в установі наразі перебуває 20 дітей, включно з немовлятами до одного року, твоє з яких потребують постійної медичної допомоги.

У звʼязку зі значним погіршенням безпекових ситуації було ухвалено рішення провести евакуацію дітей у безпечні регіони, де для них підготовлено спеціальні умови.

"Комісія вирушає на місце, щоб переконатися, що умови, в яких будуть розміщені діти з Сумщини, відповідають усім державним стандартам. Після цього буде проведено евакуацію", — зазначила Бойко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з Глухова на Сумщині евакуювали третину населення.

Крім того, ми раніше інформували, що екіпаж "Білі янголи" евакуював дітей з-під обстрілів ворожих дронів.

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