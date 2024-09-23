Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Сумщині евакуюють будинок дитини через погіршення безпекової ситуації

На Сумщині евакуюють будинок дитини через погіршення безпекової ситуації

Українська дитина / Ілюстративне фото / Фото: Getty Images

Дітей евакуюють у безпечні регіони, де для них підготовлено спеціальні умови.

Рада оборони Сумської області ухвалила рішення про евакуацію дітей із Сумського обласного спеціалізованого будинку дитини через значне погіршення безпекової ситуації у регіоні.

Про це йдеться у повідомленні Сумської обласної військової адміністрація.

У повідомленні заступника начальника ОВА Олени Бойко вказується, що в установі наразі перебуває 20 дітей, включно з немовлятами до одного року, твоє з яких потребують постійної медичної допомоги.

У звʼязку зі значним погіршенням безпекових ситуації було ухвалено рішення провести евакуацію дітей у безпечні регіони, де для них підготовлено спеціальні умови.

"Комісія вирушає на місце, щоб переконатися, що умови, в яких будуть розміщені діти з Сумщини, відповідають усім державним стандартам. Після цього буде проведено евакуацію", — зазначила Бойко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з Глухова на Сумщині евакуювали третину населення.

Крім того, ми раніше інформували, що екіпаж "Білі янголи" евакуював дітей з-під обстрілів ворожих дронів.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація