На Сумщині голий чоловік заліз до будинку жінки і вимагав сексу: чим усе закінчилось

У Сумській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який заліз до будинку жінки, роздягнувся та намагався зґвалтувати потерпілу. Жінка встигла зателефонувати матері нападника і саме її приїзд врятував потерпілу.

Про це йдеться у вироку Роменського міськрайонного суду Сумської області.

Чоловік заліз до будинку жінки та вимагав від неї інтиму

За даними суду, інцидент стався близько 1:00 26 травня 2022 року. Чоловік заліз до будинку потерпілої, він роздягнувся, ліг поруч та намагався зґвалтувати знайому. Проте жінка прокинулась та чинила опір, намагаючись прогнати нападника.

На вулиці та у будинку він вимагав він неї сексу та погрожував викраденням. Жінка відбивалась та встигла зателефонувати матері нападника. Коли на місце події прибули матір та дружина підсудного, то чоловік заспокоївся та пішов додому.

Підозрюваний заявив, що не пам'ятає, як напав на потерпілу

На суді підозрюваний провину визнав тільки частково. Він заявив, що був у будинку потерпілої, проте не пригадує, чи намагався вступити з нею у статевий акт. Він стверджував, що був нетверезим.

Чоловік також наполягав, що у нього не було травм у районі статевого органу, про що йдеться у висновку експертизи. Він додав, що міг приїхати до потерпілої, щоб повернути її ліки для домашньої худоби.

Жінка розповіла, як відбивалась від нападника

Потерпіла ж розповіла, що вночі вона прокинулась через те, що біля неї хтось лягав. Вона впізнала нападника, який був оголеним. Жінка кричала та намагалась його прогнати. Проте чоловік наздоганяв її зі словами: "Що ж ти тікаєш, якщо ти мене чекала, ти ж гола спиш".

Вона через вікно втекла з будинку та вимагала від чоловіка піти геть, проте той нападав на неї навіть на вулиці. Тоді вона зателефонувала його матері. Підозрюваний ж намагався затягнути її до свого автомобіля та примушував до статевого акту. Тоді вона схопила його за геніталії, думаючи, що через біль, чоловік дасть їй спокій. Але він і далі чіплявся до неї.

Все це припинилось, коли приїхали мати та дружина нападника. Згодом приїхали її донька, зять та місцева тероборона. Вона додала, що ніколи не цікавилась нападником, бо він їй годиться у сини.

Що розповіли свідки події

Мати чоловіка підтвердила, що забрала його після нападу на жінку. Вона намагалась перепросити у потерпілої, проте та її прогнала. Обставини подій, що передували цьому, їй невідомі. Дружина нападника дала схожі свідчення.

Донька потерпілої розповіла, що нападник - це її однокласник. Жінка повідомила, що мати розповіла їй про те, що прокинулась від того, що біля неї лягає хтось голий. Коли вона прибула її мати була у жахливому стані: у неї була розбита губа, червоне обличчя, пошкрябані руки. Те підтвердив і зять потерпілої.

Вирок суду

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 152, ч. 1 ст. 162 КК України. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

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