На Сумщині колона російської техніки розстрілювала все на своєму шляху: один цивільний загинув

Відомо про загиблого цивільного чоловіка та ще одного пораненого.
У Шосткинському районі на Сумщині колона техніки РФ розстрілювала все на своєму шляху.
Про це повідомили у Сумській військовій адміністрації з посиланням на слова очільника Шосткинської РДА Віктора Губенка.
За його словами, ворожа колона БТР йшла на Кролевець. Окупанти дійшли до Дубовичів.
"Дорогою розстрілювали все. Є поранені й убиті серед цивільних", - йдеться в повідомленні.
Відомо про загиблого цивільного чоловіка та ще одного пораненого.
Як повідомляє "Суспільне", на Сумщині ЗСУ зруйнували міст через Ворсклу, щоб завадити пересуванню російських військ. Йдеться про міст у селі Климентове Охтирського району. Міст з'єднував Охтирку та Тростянець. Цей міст був повністю реконструйований 2020 року.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Після 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих містах.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.