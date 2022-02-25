На Сумщині колона російської техніки розстрілювала все на своєму шляху: один цивільний загинув

На Сумщині колона російської техніки розстрілювала все на своєму шляху: один цивільний загинув

Відомо про загиблого цивільного чоловіка та ще одного пораненого.

У Шосткинському районі на Сумщині колона техніки РФ розстрілювала все на своєму шляху.

Про це повідомили у Сумській військовій адміністрації з посиланням на слова очільника Шосткинської РДА Віктора Губенка.

За його словами, ворожа колона БТР йшла на Кролевець. Окупанти дійшли до Дубовичів.

"Дорогою розстрілювали все. Є поранені й убиті серед цивільних", - йдеться в повідомленні.

Відомо про загиблого цивільного чоловіка та ще одного пораненого.

Як повідомляє "Суспільне", на Сумщині ЗСУ зруйнували міст через Ворсклу, щоб завадити пересуванню російських військ. Йдеться про міст у селі Климентове Охтирського району. Міст з'єднував Охтирку та Тростянець. Цей міст був повністю реконструйований 2020 року.