На Сумщині комунальники відновили роботу понад 1,5 тисячі ліфтів – Тимошенко

Комунальні служби продовжують відновлювати Сумську область після активних бойових дій. Зокрема, силами спеціалістів відновлено роботу 1562 ліфтів у багатоповерхівках, які зазнали значних руйнувань.

Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram.

«В області зазнали значних руйнувань багатоповерхівки з ліфтами. Проте вже відновлено роботу 1 562 ліфтів, зокрема: Суми – 1 298, Конотоп – 44, Шостка – 190, Ромни – 30 ліфтів», – зазначив він.

За словами Тимошенка, в Сумах активно займаються благоустроєм міста та ліквідовують наслідки пошкоджень, завданих російськими окупантами.

«Комунальні служби очищують вулиці міста, вивозять сміття. Проводиться ремонт пошкодженого водопроводу, каналізації та теплових мереж», – наголосив Тимошенко.

Також відновлювальні роботи проводяться і в інших містах області – Тростянці та Охтирці.

«В Охтирці прибирають завали, продовжуються роботи з благоустрою міста. У Тростянці комунальники працюють над ліквідацією обвалу каналізаційного колектора. Продовжують прибирати центральну частину міста та відновлювати мережі освітлення», – підкреслив заступник голови ОП.

Як раніше повідомляв міністр інфраструктури Олександр Кубраков, у звільненому Тростянці привокзальну площу буде відбудовано силами «Укрзалізниці».