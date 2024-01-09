На Сумщині ліквідували ворожу крилату ракету, яка не вибухнула

До поліції надійшло повідомлення про ворожу ракету, яка впала на поле неподалік від одного з сіл у Сумському районі та не вибухнула.

Про це повідомляє Національна поліція.

Мобільна група відділу вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області вирушила на місце падіння аби ідентифікувати, вилучити та знищити надзвичайно небезпечний снаряд.

Прибувши на місце, поліцейські здалеку, посеред поля, помітили пошкоджений ґрунт та великі уламки металу навкруги. Оглянувши їх спеціалісти прийшли до висновку, що це залишки російської крилатої ракети Х-32, класу «повітря – поверхня», які росіяни продовжують застосовувати для нанесення ударів по Україні. Після падіння на поле, від удару об поверхню, ракета розвалилася, паливо з неї вигоріло, проте бойова частина, не вибухнула, а увійшла в землю. Аби дістати її, саперам довелося залучати спеціальну техніку.

У зв’язку з тим, що наземний підрив такого потужного вибухонебезпечного предмета (бойова частина важить майже тону), призведе до розльоту її уламків на сотні метрів, співробітниками відділу вибухотехнічної служби було прийняте рішення підривати її вивізши у безпечніше місце та заглибивши у ґрунт. Для цього механізованим способом вирили глибоку траншею, помістили у неї бойову частину ракети та знищили її за допомогою накладного заряду вибухівки шляхом електропідривну.

Після потужного вибуху у ґрунті виникла вирва діаметром вісімнадцять метрів і глибиною близько семи метрів, а уламки та ґрунт розлетілися навсібіч на відстань понад пів кілометра.

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Поліція нагадує громадянам про необхідність бути надзвичайно обережними при виявленні будь-яких боєприпасів, що не спрацювали. Пам’ятайте, таких вибухонебезпечних предметів не можна навіть торкатися, а не те що проводити з ним будь-які маніпуляції.

У випадку виявлення снарядів, мін, гранат, ракет чи їх елементів, а також будь-яких інших вибухонебезпечних предметів, прохання повідомляти поліцію за телефоном 102, військових, ДСНС або органи місцевої влади.

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