На Сумщині мер міста і начальник РВА побилися через вазони для квітів: відео

У місті Ромни Сумської області сталася бійка за участю міського голови Олега Стогнія та начальника РВА Дениса Ващенка.

Як повідомив Ващенко у Facebook, у суботу зранку на Алеї Слави загиблих героїв батьки полеглих військових намагалися встановити вазони для квітів. Але на місце прийшов мер Ромен Олег Стогній і "бурно почав перешкоджати їхній роботі", а також ображати і штовхати батьків загиблих героїв. Стогній нібито говорив, що "це його земля, він тут мер і він буде вирішувати, що тут можна робити, а що не можна".

"Коли встановлювали цю алею, не було вазонів для квітів біля стел. Тому тимчасово взяли вазони у людей, які продають квіти. За майже рік люди неодноразово зверталися до міської влади з проханням встановити ці вазони, на що був повний ігнор. Тому люди взяли ініціативу в свої руки, вони виготовили за свої кошти підставки для вазонів, приїхали і почали встановлювати ці вазони. Але мер вирішив, що він головний і він буде вказувати, що кому робити. Відбулася сутичка, де міський голова штовхнув одну з матерів загиблих, вона впала. Я відразу вступився за батьків. Зараз з боку мера на мою адресу написана заява, що я нібито побив пана Стогнія, наніс йому тілесні ушкодження. Але на те є Бог суддя… Зараз робота продовжується, але присутні працівники поліції, які все це фіксують, тому що мер зробив заяву і на батьків", - розповів Ващенко.

Міський голова м. Ромни Олег Стогній забороняє сім'ям загиблих встановлювати вазони для квітів на Алеї Слави! Опубліковано Денис Ващенко - Начальник Роменської районної військової адміністрації Субота, 20 січня 2024 р.

Стогній у свою чергу написав у Facebook, що Ващенко побив працівницю виконкому та наніс тілесні ушкодження самому меру.

За його версією, о 10:00 біля Алеї Слави розпочалися "невідомі будівельні роботи" та масове скупчення людей. Він вийшов "поцікавитися, що саме копають біля дошки загиблих воїнів", адже ніхто ніяких дозволів на проведення земельних робіт не отримував.

"Як виявилося, політичну акцію очолював начальник військової адміністрації, який, користуючись службовим становищем, повідомив, що їм дозволи не потрібні і вони самі розберуться. У подальший своїх діях, пан Ващенко допустив відвертий напад на мене особисто та працівницю виконкому. Вищевказаний посадовець, не стримуючись, наносив удари в обличчя мені та працівниці виконкому, яка офіційно виконувала свої обовʼязки та проводила відеозйомку масового заходу. Постраждала працівниця відділу з питань внутрішньої політики, яка виконувала свої посадові обов’язки – мати трьох дітей… Наразі жінка госпіталізована та отримує медичну допомогу", - повідомив міський голова.

НАЧАЛЬНИК РОМЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПОБИВ ЖІНКУ (працівницю виконкому) та НАНІС ТІЛЕСНІ УШКОДЖЕННЯ... Опубліковано Олегом Стогнієм Субота, 20 січня 2024 р.

Сьогодні ВАЩЕНКО перетворив діалог у мордобій, брехню, шоу... ❗❗❗ Мені огидно про це писати, що людина, яка очолює... Опубліковано Любов'ю Солонинко Субота, 20 січня 2024 р.

Разом з тим, працівниця виконкому Любов Солонинко заявила, що Ващенко вдарив її, коли вона виконувала посадові обов'язки, внаслідок чого вона отримала тілесні ушкодження та потребує медичної допомоги.

Нагадаємо, у Фастові на Київщині дві жінки забрали вази, які їм сподобались, з могил військових.

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