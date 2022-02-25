На Сумщині місцеві мешканці пояснили окупантам, як правильно здатися в полон: відео розмови

Окупанти не розуміють, для чого вони вдерлися на територію України.

У п’ятницю, 25 лютого, в соцмережах було опубліковано відео із розмовою мешканців Сумської області із російським військовим, який не міг пояснити, чому він опинився в Україні. Сумчани пояснили солдату збройних сил РФ, як правильно здатися в полон.

Судячи зі слів росіянина, окупанти навіть не розуміють, для чого вони вдерлися на територію України.

Українці попередили, що ЗСУ накриють їх вогнем, тому для збереження життя, їм слід скласти зброю, зняти із себе амуніцію і тільки після цього добровільно прийти з піднятими руками і здатися в полон. Російський солдат в розмові розповідає про кількість військових підрозділів та, де вони дислокуються.

Обережно, присутня ненормативна лексика!

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