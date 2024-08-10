На Сумщині молодики зґвалтували 17-дівчину у лісосмузі: у квартирі повторили

На Сумщині суд обрав запобіжні заходи трьом чоловікам, підозрюваним у зґвалтуванні 17-річної дівчини.

Про це повідомляє прокуратура Сумщини.

"Пізно ввечері 17-річна дівчина сіла в попутну автівку, щоб доїхати додому. У транспортному засобі перебували троє молодиків, яким 24, 21 та 20 років. Замість того, щоб підвезти дівчину додому, вони заїхали до лісосмуги та почали чіплятися до неповнолітньої, пропонуючи їй вступити у статеві зносини", - йдеться у повідомленні.

Отримавши відмову від потерпілої, молодики почали погрожувати пневматичним пістолетом, після чого вдалися до дій сексуального характеру. Потім відвезли дівчину до міста, де у квартирі один із них повторно зґвалтував потерпілу.

За клопотанням слідчого та ювенальних прокурорів рішенням суду трьом підозрюваним у зґвалтуванні неповнолітньої обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Водночас двом - без права на заставу, їх третій спільник може вийти під 242 тис 240 грн застави.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Миколаївській області 36-річний житель Братської територіальної громади зґвалтував 7-річну доньку співмешканки, а щоб дитина не розповіла про це, погрожував їй застосуванням насильства.

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