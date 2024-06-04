На Сумщині "обмежено придатний" чоловік написав заяву про відмову від мобілізації: чим це закінчилось

У Сумській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який категорично відмовився від мобілізації та написав про це заяву.

Про це йдеться у вироку Конотопського міськрайонного суду Сумської області

За даними суду, чоловіка у лютому 2023 року визнали обмежено придатним до служби в армії. У березні 2024 року йому намагались вручити повістку, проте житель Сумщини категорично відмовився від їх отримання, про що був складений акт.

На суді чоловік провину визнав та пояснив, що "28 березня 2024 року з`явився до РТЦК, де працівники мобілізаційного відділу намагалися вручити йому бойову повістку на 29 березня 2024 на 06:30, від отримання якої під підпис він відмовився, бо не згоден через стан здоров`я. Його попередили про кримінальну відповідальність. У присутності двох свідків було складено акт про відмову від отримання повістки, який він теж підписав". Наступного дня чоловік не прийшов до ТЦК, бо "святкував день народження". Житель Сумщини просив суд його суворо не карати.

Суд проаналізував матеріали справи та засудив чоловіка до 3 років позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду

Нагадаємо, раніше речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів, чи справді прикордонники мінують береги річки Тиса.

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