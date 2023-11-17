На Сумщині "обмежено придатний" чоловік відмовився від мобілізації: чи покарали його

У Сумській області чоловік отримав повістку, проте відмовився від мобілізації, заявивши, що у нього є проблеми зі здоров'ям. За це його засудили до 3 років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку Лебединського райсуду Сумської області.

За даними суду, чоловіка 21 вересня було визнано обмежено придатним для служби в армії. Він отримав повістку та повинен був 26 вересня прибути до військової частини, проте ухилився від служби в армії.

На суді підозрюваний заявив, що у нього є "вади здоров'я, пов'язані з тим, що свого часу у нього був зламаний хребет. У нього хворі ноги, серце, проблеми з зубами та інше". Чоловік зазначив, що попри те, його визнали обмежено придатним та планували мобілізувати. Проте до військкомату він так і не прийшов, оскільки того дyя був нетверезий. Також він додав, що не може служити через стан здоров'я.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Закарпатській області до іспитового терміну позбавлення волі засудили чоловіка, який спочатку відмовився від мобілізації, але на суді заявив, що готовий до служби в ЗСУ.

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