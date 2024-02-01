На Сумщині "обмежено придатний" офіцер відмовився від мобілізації через хворий хребет: його покарали

У Сумській області до 3 років позбавлення волі засудили "обмежено придатного" старшого лейтенанта, який ухилився від мобілізації. На суді він пояснив, що вчинив так через проблеми зі здоров'ям.

Про це йдеться у вироку Лебединського районного суду Сумської області.

За даними суду, підозрюваний перебуває на військовому обліку офіцерів. У листопаді 2022 року ВЛК визнала його обмежено придатним до служби в армії. Йому у військкоматі намагались вручити бойову повістку на відправлення на службу, проте чоловік категорично відмовився її отримувати.

На суді чоловік провину не визнав. Він пояснив, що йому зателефонували з військкомату та сказали прийти до них. Коли він прийшов до ТЦК, йому намагались вручити повістку, проте житель Сумщини відмовився від неї. Чоловік наголосив, що у нього є суттєві проблеми з хребтом, про що повідомив працівників ТЦК. Офіцер запасу додав, що після цього він пройшов МРТ.

На суді лікар-травматолог повідомив, що підсудний у серпні пройшов дослідження на МРТ. У чоловіка діагностували "остеохондроз грудо-поперекового відділу хребта, больовий синдром, протрузії дисків т3, т4, т7, т8, спондилоартроз, протрузії дисків л3, л4, л5, с1, помірне порушення функцій хребта".

Медикиня, яка була у складі ВЛК, зазначила, що через діагноз "остеохондроз грудо-поперекового відділу хребта з помірним порушенням функції" чоловіка визнали обмежено придатним до служби під час дії воєнного стану. Рішення ВЛК підсудний не оскаржував.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав старшого лейтенанта винним за статтею 336 ККУ та засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, на Рівненщині чоловік у ТЦК категорично відмовився брати повістку і уник мобілізації.

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