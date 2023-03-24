На Сумщині очільник однієї з громад закликав перебувати в укритті до ранку

Триває повітряна тривога.
Міський голова Білопілля Юрій Зарко закликав мешканців громади залишатись в укриттях до ранку.
Про це пише Суспільне. Суми.
Близько опівночі, у ніч на 24 березня, у Сумському районі та Сумах було чути звуки вибухів. Про це повідомляли місцеві мешканці та кореспонденти Суспільного.
Повітряну тривогу в області оголосили о 22:16.
Також про загрозу артобстрілів повідомили у Білопільській громаді.
Нагадаємо, що перші тривоги у деяких північних областях України прозвучали близько пів години тому - у північних областях була оголошена повітряна тривога: у Зеленського закликають не ігнорувати сирени.
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