На Сумщині очільник однієї з громад закликав перебувати в укритті до ранку

Міський голова Білопілля Юрій Зарко закликав мешканців громади залишатись в укриттях до ранку.

Про це пише Суспільне. Суми.

Близько опівночі, у ніч на 24 березня, у Сумському районі та Сумах було чути звуки вибухів. Про це повідомляли місцеві мешканці та кореспонденти Суспільного.

Повітряну тривогу в області оголосили о 22:16.

Також про загрозу артобстрілів повідомили у Білопільській громаді.

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Нагадаємо, що перші тривоги у деяких північних областях України прозвучали близько пів години тому - у північних областях була оголошена повітряна тривога: у Зеленського закликають не ігнорувати сирени.

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