На Сумщині одна родина вже вдруге втратила житло через обстріл РФ: деталі трагедії

Сім'я втратила житло в прикордонному з РФ селі, тому евакуювалася вглиб Сумщини. Проте і другу оселю їм знищив ворожий дрон.
На Сумщині одна і так ж родина втратила вже друге житло внаслідок ворожого обстрілу.
Про це передає "Кордон. Медіа".
Сім’я Колотіліних раніше жила у прикордонному селі Бунякине Новослобідської громади Конотопського району. Росіяни зруйнували їхній будинок. Тому сім'я перебралася в село Князівка, розташоване трохи подалі від кордону з РФ.
Ввечері 13 січня у селі Князівка внаслідок влучання російського безпілотника згорів будинок, у якому поселилася родина переселенців Колотіліних. На момент влучання разом із подружжям там була 12-річна дитина та 85-річна бабуся. На щастя, ніхто не постраждав.
З охопленої вогнем оселі їм допомогли вибратися сусіди. Вони і прихистили постраждалу родину. Односельчани також допомогли із одягом, адже все, що людям вдалося вивезти з дому, згоріло вщент на новому місці.
Раніше ми писали, що РФ стирає прикордоння Сумщини з лиця землі. Повідомлялося, скільки сіл знелюдніли і що там відбувається.
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