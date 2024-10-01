На Сумщині оголошено примусову евакуацію дітей та їхніх батьків: з яких населених пунктів

На Сумщині оголосили примусову евакуацію з окремих населених пунктів Сумського району. Це стосується Білопільської та Ворожбянської міських територіальних громад, Краснопільської та Хотінської селищних територіальних громад, Юнаківської, Миропільської та Миколаївської сільських територіальних громад Сумського району.

Про це повідомляє Сумська районна рада.

Йдеться про:

Білопільську територіальну громаду – населені пункти Рижівка, Атинське, Будки, Голишівське, Стукалівка, Іскрисківщина, Безсалівка, Нескучне, Рогізне, Соляники, Старі Вирки, Ободи, Дігтярне, Павлівка, Мелячиха, Волфине, Катеринівка, Кисла Дубина, Шпиль, Новоіванівка, Білопілля, Сохани, Нові Вірки, Мирлоги, Гуринівка, Бубликове, Василівщина, Гиріне, Кандибине, Мороча, Олексенки, Степанівка.

місто Ворожба

Краснопільську територіальну громаду – населені пункти Новодмитрівка, Рясне, Петрушівка, Тур'я, Мар'їне, Проходи, Миропільське, Покровка, Степок, Попівка, Грабовське, Високе, Мезенівка, Майське, Славгород, Порозок, Верхня Пожня, Новоолександрівка, Лісне, Земляне, Угроїди, Наумівка, Михайлівка, Михайлівське.

Юнаківську територіальну громаду – населені пункти Локня, Басівка, Юнаківка, Садки, Могриця, Варачине, Яблунівка, Корчаківка, Мала Корчаківка.

Миропільську територіальну громаду – населені пункти Миропілля, Запсілля, Велика Рибиця, Грунівка, Великий Прикіл, Мала Рибиця.

Хотінську територіальну громаду – населені пункти Кіндратівка, Костянтинівка, Степне, Перше Травня, Олексіївка, Володимирівка, Андріївка, Новомиколаївка, Біловоди, Водолаги, Журавка, Веселівка, Хотінь, Писарівка.

Миколаївську сільську територіальну громаду – населені пункти Яструбине, Графське, Бондарівшина, Діброва.

Раніше йшлося про те, що з міста Глухів на Сумщині уже евакуйовано майже третину населення. Зокрема, йдеться про майже 70% дітей.

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