На Сумщині оголосили евакуацію з десятків населених пунктів

З прикордоння Сумської області планують евакуювати близько 6 тисяч людей.

На Сумщині оголосили евакуацію із 23 населених пунктів п'яти громад Сумського району. Йдеться про 10-кілометрову прикордонну територію.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх.

За його словами, евакуації підлягають 6 тисяч людей, зокрема 425 дітей.

"Сили і засоби вже підготовлені, щоб захистити і не наражати на небезпеку наше населення в цих населених пунктах", — додав Артюх.

Нагадаємо, протягом останніх днів путінська армія оскаженіло обстрілює прикордонні громади Сумської області та безпосередньо сам обласний центр. Лише за минулу ніч, 6 серпня, за офіційними даними Сумської ОВА, на території регіону було зафіксовано 91 вибух. В деяких громадах триває евакуація населення – зараз виїхати ухвалили рішення навіть ті, хто залишався у власних домівках до останнього. Наприклад, така ситуація спостерігається в Юнаківській громаді, яка є однією з тих, що страждає найбільше від путінської армії.

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