На Сумщині окупанти навмисно збили трьох людей, які йшли узбіччям: прокуратура розпочала розслідування

На Сумщині окупанти навмисно збили трьох людей, які йшли узбіччям: прокуратура розпочала розслідування

В результаті постраждала родина - мати та 15-річний син отримали важкі травми, а 33-річний батько помер у лікарні.

У Сумській області окупант з колони російської техніки навмисно наїхав на трьох пішоходів, які йшли узбіччям. Прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомляють в Офісі генпрокурора.

Так, вчора, 27 березня 2022 року близько 17:15 на автодорозі за межами населеного пункту с.Чумакове Конотопського району Сумської області рухалась колона військової техніки РФ. Один із водіїв з колони умисно збив пішоходів, які йшли в попутному напрямку. В результаті постраждала родина - мати та 15-річний син отримали важкі травми, а 33-річний батько помер у лікарні.

Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено Конотопському районному відділенню поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

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Нагадаємо, що окупанти обстріляли на дорозі автомобіль, у якому перебували чоловік, жінка та 3-річна дитина. Всі вони загинули.