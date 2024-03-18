На Сумщині окупанти пошкодили під час обстрілу тепломережу: коли полагодять

Наразі проводяться ліквідаційні дії після завданого ракетного удару по об’єктах інфраструктури.

У Конотопі на Сумщині під час обстрілу з боку російських окупантів зазнала ушкоджень тепломережа.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

“Проводяться ліквідаційні дії після завданого ракетного удару по об’єктах інфраструктури міста Конотоп. Постраждала мережа теплопостачання, комунальні служби працюють. Впевнений, що до кінця доби вони будуть відновлені”, - наголосив Володимир Артюх.

Нагадаємо, що росіяни збільшують щільність обстрілів у Сумській області щодня. Для цього вони використовують весь армійський арсенал.

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