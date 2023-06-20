На Сумщині під час обстрілів ворог влучив в житлові будинки: є поранені та загиблі

Стала відома ситуація на Сумщині на прикордонні станом на 21.00 19 червня 2023 року.

Протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордоння.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.

Зафіксовано 101 вибух. Обстрілів зазнали Миропільська, Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Юнаківська, Шалигинська, Новослобідська громади.

Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл (8 вибухів).

Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (10 вибухів) та артилерії (43 вибухи). Внаслідок одного з артобстрілів (18 вибухів) було пряме влучання у житловий будинок, тілесні ушкодження отримали 1 цивільна особа та дитина 2010 р.н. та пошкоджено житловий будинок.

Миропільська громада: здійснено артилерійський обстріл (5 вибухів). Також зафіксовано скидання зі БпЛА квадрокоптерного типу 1 гранати «Ф-1» (1 вибух). Крім того, росіяни били з міномету (6 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та гаражне приміщення.

Юнаківська громада: був мінометний обстріл (9 вибухів). Внаслідок обстрілу відбулося влучання по житловому будинку, в результаті чого загинула одна цивільна особа та одна цивільна особа поранена. Також зафіксовано артобстріл (3 вибухи).

Новослобідська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади.

Білопільська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи).

Шалигинська громада: зафіксовано обстріл із гранатомету АГС (3 вибухи).

Середино-Будська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи).

Нагадаємо, що у День батька на Сумщині внаслідок обстрілу РФ загинули тато і дитина.