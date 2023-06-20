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На Сумщині під час обстрілів ворог влучив в житлові будинки: є поранені та загиблі

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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На Сумщині під час обстрілів ворог влучив в житлові будинки: є поранені та загиблі

Росія стирає селища у Сумській області бомбами, артилерією і ракетами / Фото: ТСН.ua

Стала відома ситуація на Сумщині на прикордонні станом на 21.00 19 червня 2023 року.

Протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордоння.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.

Зафіксовано 101 вибух. Обстрілів зазнали Миропільська, Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Юнаківська, Шалигинська, Новослобідська громади.

  • Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл (8 вибухів).
  • Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (10 вибухів) та артилерії (43 вибухи). Внаслідок одного з артобстрілів (18 вибухів) було пряме влучання у житловий будинок, тілесні ушкодження отримали 1 цивільна особа та дитина 2010 р.н. та пошкоджено житловий будинок.
  • Миропільська громада: здійснено артилерійський обстріл (5 вибухів). Також зафіксовано скидання зі БпЛА квадрокоптерного типу 1 гранати «Ф-1» (1 вибух). Крім того, росіяни били з міномету (6 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та гаражне приміщення.
  • Юнаківська громада: був мінометний обстріл (9 вибухів). Внаслідок обстрілу відбулося влучання по житловому будинку, в результаті чого загинула одна цивільна особа та одна цивільна особа поранена. Також зафіксовано артобстріл (3 вибухи).
  • Новослобідська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади.
  • Білопільська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи).
  • Шалигинська громада: зафіксовано обстріл із гранатомету АГС (3 вибухи).
  • Середино-Будська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи).

Нагадаємо, що у День батька на Сумщині внаслідок обстрілу РФ загинули тато і дитина

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Дата публікації
Перегляди
7350
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