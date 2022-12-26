На Сумщині після мінометного обстрілу пошкоджені будинки та електромережі

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21:30 25 грудня 2022.

Про це зауважив у соціальних мережах очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Зноб-Новгородська громада: одна ворожа міна розірвалася на прикордонні.

А після нічного мінометного обстрілу в Середино-Будській громаді пошкоджені 6 приватних осель місцевих мешканців та електромережі.

«Віримо в наших захисників і захисниць! Тихої ночі нам, Сумщино!!, - йдеться у повідомленні.

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Обстріли Сумської області

Нагадаємо, що раніше росіяни вдарили із по двох прикордонних громадах Сумщини. Було зафіксовано 23 "прильоти" за день.

Також на Сумщині російські військові з мінометів обстріляли похоронну процесію. Ворог атакував подвір'я та дорогу біля будинку покійного. На щастя, люди встигли сховатися в укриття.

До того ж раніше повідомлялося про те, ворог випустив 226 снарядів та мін по прикордонню на Сумщині.

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