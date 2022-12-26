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На Сумщині після мінометного обстрілу пошкоджені будинки та електромережі

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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На Сумщині після мінометного обстрілу пошкоджені будинки та електромережі

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21:30 25 грудня 2022.

Про це зауважив у соціальних мережах очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький. 

Зноб-Новгородська громада: одна ворожа міна розірвалася на прикордонні.

А після нічного мінометного обстрілу в Середино-Будській громаді пошкоджені 6 приватних осель місцевих мешканців та електромережі.

«Віримо в наших захисників і захисниць! Тихої ночі нам, Сумщино!!, - йдеться у повідомленні.

Обстріли Сумської області

Нагадаємо, що раніше росіяни вдарили із по двох прикордонних громадах Сумщини. Було зафіксовано 23 "прильоти" за день. 

Також на Сумщині російські військові з мінометів обстріляли похоронну процесію. Ворог атакував  подвір'я та дорогу біля будинку покійного. На щастя, люди встигли сховатися в укриття.

До того ж раніше повідомлялося про те, ворог випустив 226 снарядів та мін по прикордонню на Сумщині

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Дата публікації
Перегляди
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