На Сумщині після мінометного обстрілу пошкоджені будинки та електромережі

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21:30 25 грудня 2022.
Про це зауважив у соціальних мережах очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Зноб-Новгородська громада: одна ворожа міна розірвалася на прикордонні.
А після нічного мінометного обстрілу в Середино-Будській громаді пошкоджені 6 приватних осель місцевих мешканців та електромережі.
«Віримо в наших захисників і захисниць! Тихої ночі нам, Сумщино!!, - йдеться у повідомленні.
Обстріли Сумської області
Нагадаємо, що раніше росіяни вдарили із по двох прикордонних громадах Сумщини. Було зафіксовано 23 "прильоти" за день.
Також на Сумщині російські військові з мінометів обстріляли похоронну процесію. Ворог атакував подвір'я та дорогу біля будинку покійного. На щастя, люди встигли сховатися в укриття.
До того ж раніше повідомлялося про те, ворог випустив 226 снарядів та мін по прикордонню на Сумщині.
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