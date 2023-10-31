На Сумщині покарали чоловіка через фото на сайті знайомств

У Сумській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який на сайті знайомств опублікував своє інтимне фото.

Про це йдеться у вироку Кролевецького районного суду Сумської області.

За даними суду, чоловік на початку березня "виготовив порнографічний матеріал" - він сфотографував свій статевий орган. У середині березня 2023 року він зареєструвався на одному із сайтів знайомств. Там він відправив невідомій особі фото свого статевого органу.

Правоохоронці інкримінували чоловіку ч. 1 ст. 301 КК України. 24 жовтня 2023 року підозрюваний погодився укласти угоду зі слідством.

На суді він провину визнав і розкаявся. Суддя затвердив угоду між прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури та підозрюваним. Чоловіка засудили на один рік іспитового терміну.

Нагадаємо, у Львові на 60 годин громадських робіт засудили жінку, яка ганялася за чоловіком і пропонувала йому зайнятись із нею сексом.

Читайте також: