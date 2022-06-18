На Сумщині поліцейські знайшли дитину ще до того, як батьки виявили її зникнення: як це трапилося

На Сумщині поліцейські знайшли дитину ще до того, як батьки виявили її зникнення: як це трапилося

Під час несення служби на одному з блок-постів поліцейські побачили маленького хлопчика, який їхав велосипедом, але нікого з дорослих поруч не було.

Правоохоронці, звернувшись до хлопчика, помітили, що він дуже схвильований.

Про це йдеться у повідомленні поліції Сумської області.

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"Поспілкувавшись з ним, працівникам поліції вдалось з’ясувати лише його вік та ім’я. Правоохоронці розшукали батька дитини. З його слів, син гуляв на вулиці, а коли він помітив його відсутність, то пішов шукати дитину у сусідів. Не знайшовши хлопчика і там, чоловік вже саме збирався телефонувати до поліції, але правоохоронці його випередили та повідомили про місцеперебування сина", - йдеться у повідомленні.

За час мандрівки з хлопцем нічого не трапилось, але він встиг проїхати близько 15 км від домівки.

Раніше стало відомо, що в Умані розшукали п'ятирічну дівчинку, яка самостійно сіла у маршрутку та поїхала у невідомому напрямку.

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