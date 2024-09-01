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На Сумщині пошкоджені зерновози, які мали б бути задіяні для збору урожаю: є загиблий та поранені

На Сумщині пошкоджені зерновози, які мали б бути задіяні для збору урожаю: є загиблий та поранені

Ілюстративне фото. У результаті вибуху пошкоджені вантажні зерновози. / Фото: Facebook/Андрій Рязанцев

Ворог продовжує атакувати Сумщину.

31 серпня 2024 року увечері ворог наніс ракетний удар по території однієї з громад Сумського району. 

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.  

У результаті вибуху пошкоджені вантажні зерновози, які мали б бути задіяні для збору та перевезення урожаю. 

Внаслідок ракетного удару одна людина загинула та чотири людини травмовано.

Постраждалим надається уся необхідна медична допомога.

Влада Сумської області закликає мешканців прикордоння виїхати у безпечніші регіони через те, що росіяни продовжують інтенсивно обстрілювати область – під евакуацію підпадають 183 населені пункти.

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