На Сумщині пошкоджені зерновози, які мали б бути задіяні для збору урожаю: є загиблий та поранені

31 серпня 2024 року увечері ворог наніс ракетний удар по території однієї з громад Сумського району.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.

У результаті вибуху пошкоджені вантажні зерновози, які мали б бути задіяні для збору та перевезення урожаю.

Внаслідок ракетного удару одна людина загинула та чотири людини травмовано.

Постраждалим надається уся необхідна медична допомога.

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Влада Сумської області закликає мешканців прикордоння виїхати у безпечніші регіони через те, що росіяни продовжують інтенсивно обстрілювати область – під евакуацію підпадають 183 населені пункти.

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