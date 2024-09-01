На Сумщині пошкоджені зерновози, які мали б бути задіяні для збору урожаю: є загиблий та поранені

Ворог продовжує атакувати Сумщину.
31 серпня 2024 року увечері ворог наніс ракетний удар по території однієї з громад Сумського району.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.
У результаті вибуху пошкоджені вантажні зерновози, які мали б бути задіяні для збору та перевезення урожаю.
Внаслідок ракетного удару одна людина загинула та чотири людини травмовано.
Постраждалим надається уся необхідна медична допомога.
Влада Сумської області закликає мешканців прикордоння виїхати у безпечніші регіони через те, що росіяни продовжують інтенсивно обстрілювати область – під евакуацію підпадають 183 населені пункти.
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