На Сумщині працівники ТЦК побилися з цивільним: що кажуть у військкоматі

У ТЦК запевнили, що причини конфлікту з'ясовуються. Водночас, військкомат нагадує, що перешкоджання мобілізації карається позбавленням волі терміном від 5 до 8 років.

У Мережі опублікували відео з Сумської області, на якому працівники ТЦК вступають у бійку з місцевим цивільним.

Інцидент стався у місті Шостка. На кадрах видно трьох чоловіків у формі і одного цивільного. Як раптом один із них штовхнув цивільного і той упав. Чоловік підвівся і дістав телефон, щоб зафіксувати номер машини. Але отримав удар з ноги в область грудей від працівника ТЦК. Коли у відповідь цивільний хотів дати "здачі", двоє військкомів напали на нього і стали бити ногами.

На Сумщині працівники ТЦК побилися з цивільним

Що кажуть у ТЦК

Сумський обласний ТЦК запевняє, що причини конфлікту з'ясовуються.

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"Керівництво Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки всебічно сприятиме проведенню слідства. Діям військовослужбовців буде надана відповідна оцінка", – йдеться в повідомленні.

Водночас ТЦК наполегливо рекомендує не ігнорувати прохання військкомів пред’явити військово-облікові документи.

"Не ображати військовослужбовці, які після отриманих поранень на фронті гідно виконують поставлені завдання, і не втікати від них. Закликаємо уникати спекуляцій на дану тему", – зазначили в ТЦК і нагадали про відповідальність за перешкоджання роботі представників військкомату, яке карається позбавленням волі терміном від 5 до 8 років.

Раніше повідомлялося, що працівники ТЦК у Львові викрали волонтера і направили до Рівного.

Також ми писали, що на Закарпатті 28-річний харків'янин звинувачує працівників військкомату в побитті і доведенні до спроби самогубства.

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