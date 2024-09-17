На Сумщині пролунали вибухи: Конотоп переходить на аварійне живлення

У ніч проти 17 вересня 2024 року у Сумах пролунала низка вибухів.

Про це інформує Суспільне. Суми у повідомленні у соціальних мережах.

"Конотоп (Сумщина) - знову вибухи, частково зникло світло", - йдеться у повідомленні у соціальних мережах в моніторингових каналах.

Інформацію про те, що робити у випадку зникнення світла, повідомляє Сумська ОВА у соціальних мережах.

"Збережіть ці номери в своєму телефоні. Нагадуємо, що у випадку перебоїв в роботі лінії екстреного виклику 101, ви завжди можете звʼязатись з рятувальниками використовуючи резервні номери.

м. Суми - 093 -315-69-99;

м. Шостка - 099-343-76-64;

м. Конотоп - 068-069-92-88;

м. Ромни - 068-642-63-91;

м. Лебедин - 068-198-35-32;

м. Білопілля - 068-182-93-24;

м. Глухів - 068-340-94-05;

м. Середино-Буда - 068-462-83-58;

м. Путивль - 068-189-43-67;

м. Кролевець - 097-427-71-77;

м. Буринь - 095-376-12-71;

м. Охтирка - 093-341-27-58;

м. Тростянець - 093-315-55-13;

селище Краснопілля - 099-336-88-53;

селище Ямпіль - 095-806-47-77;

селище Недригайлів - 096-515-61-98;

селище Липова Долина - 067-110-79-20;

селище Велика Писарівка - 068-180-11-93.

Конотоп переходить на аварійне живлення. Водоканал підключає генератори, воду даватимуть по графіках, які нададуть пізніше, повідомив міський голова Артем Семеніхін - пише Суспільне.Суми.

Нагадаємо, вдень 11 вересня у Сумах пролунали вибухи. У ПС ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку з півдня.

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