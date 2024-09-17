На Сумщині пролунали вибухи: Конотоп переходить на аварійне живлення

Ніч для мешканців міста розпочалася тривожно.
У ніч проти 17 вересня 2024 року у Сумах пролунала низка вибухів.
Про це інформує Суспільне. Суми у повідомленні у соціальних мережах.
"Конотоп (Сумщина) - знову вибухи, частково зникло світло", - йдеться у повідомленні у соціальних мережах в моніторингових каналах.
Інформацію про те, що робити у випадку зникнення світла, повідомляє Сумська ОВА у соціальних мережах.
"Збережіть ці номери в своєму телефоні. Нагадуємо, що у випадку перебоїв в роботі лінії екстреного виклику 101, ви завжди можете звʼязатись з рятувальниками використовуючи резервні номери.
- м. Суми - 093 -315-69-99;
- м. Шостка - 099-343-76-64;
- м. Конотоп - 068-069-92-88;
- м. Ромни - 068-642-63-91;
- м. Лебедин - 068-198-35-32;
- м. Білопілля - 068-182-93-24;
- м. Глухів - 068-340-94-05;
- м. Середино-Буда - 068-462-83-58;
- м. Путивль - 068-189-43-67;
- м. Кролевець - 097-427-71-77;
- м. Буринь - 095-376-12-71;
- м. Охтирка - 093-341-27-58;
- м. Тростянець - 093-315-55-13;
- селище Краснопілля - 099-336-88-53;
- селище Ямпіль - 095-806-47-77;
- селище Недригайлів - 096-515-61-98;
- селище Липова Долина - 067-110-79-20;
- селище Велика Писарівка - 068-180-11-93.
Конотоп переходить на аварійне живлення. Водоканал підключає генератори, воду даватимуть по графіках, які нададуть пізніше, повідомив міський голова Артем Семеніхін - пише Суспільне.Суми.
Нагадаємо, вдень 11 вересня у Сумах пролунали вибухи. У ПС ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку з півдня.
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