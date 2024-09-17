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На Сумщині пролунали вибухи: Конотоп переходить на аварійне живлення

На Сумщині пролунали вибухи: Конотоп переходить на аварійне живлення

Перебувайте в укриттях / Фото: ТСН.ua

Ніч для мешканців міста розпочалася тривожно.

У ніч проти 17 вересня 2024 року у Сумах пролунала низка вибухів. 

Про це інформує Суспільне. Суми у повідомленні у соціальних мережах.

"Конотоп (Сумщина) - знову вибухи, частково зникло світло", - йдеться у повідомленні у соціальних мережах в моніторингових каналах.

Інформацію про те, що робити у випадку зникнення світла, повідомляє Сумська ОВА у соціальних мережах. 

"Збережіть ці номери в своєму телефоні. Нагадуємо, що у випадку перебоїв в роботі лінії екстреного виклику 101, ви завжди можете звʼязатись з рятувальниками  використовуючи резервні номери.  

  • м. Суми - 093 -315-69-99;
  • м. Шостка - 099-343-76-64;
  • м. Конотоп - 068-069-92-88; 
  • м. Ромни - 068-642-63-91;
  • м. Лебедин - 068-198-35-32;
  • м. Білопілля - 068-182-93-24;
  • м. Глухів - 068-340-94-05;
  • м. Середино-Буда - 068-462-83-58;
  • м. Путивль - 068-189-43-67;
  • м. Кролевець - 097-427-71-77;
  • м. Буринь - 095-376-12-71;
  • м. Охтирка - 093-341-27-58;
  • м. Тростянець - 093-315-55-13;
  • селище Краснопілля - 099-336-88-53;
  • селище Ямпіль - 095-806-47-77;
  • селище Недригайлів - 096-515-61-98;
  • селище Липова Долина - 067-110-79-20;
  • селище Велика Писарівка - 068-180-11-93. 

Конотоп переходить на аварійне живлення. Водоканал підключає генератори, воду даватимуть по графіках, які нададуть пізніше, повідомив міський голова Артем Семеніхін - пише Суспільне.Суми.

Нагадаємо, вдень 11 вересня у Сумах пролунали вибухи. У ПС ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку з півдня.

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