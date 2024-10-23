На Сумщині пролунало 112 вибухів: пошкоджено будинки

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 22 жовтня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.

Протягом дня росіяни здійснили 46 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 112 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Верхньосироватська, Миколаївська сільська, Миколаївська селищна, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська громади.

Миколаївська селищна громада: здійснено обстріл з використанням БпЛА (типу «Герань-2») (1 вибух), унаслідок чого пошкоджено приватний будинок та нежитлове приміщення.

Миколаївська сільська громада: зафіксовано авіаудар (КАБ) (4 вибухи), унаслідок чого пошкоджено 3 приватних будинки.

Хотінська громада: завдано атаку КАБ (5 вибухів).

Новослобідська громада: ворог бив з мінометів (6 вибухів), FPV-дронами (2 вибухи).

Сумська громада: здійснено удар 2 БпЛА типу «Герань-2» по м. Суми. Внаслідок влучання пошкоджено трьохповерховий та 7 приватних будинків.

Путивльська громада: був авіаудар (КАБ) (2 вибухи).

Верхньосироватська громада: здійснено обстріл з використанням БпЛА (типу «Герань-2») (1 вибух), унаслідок чого пошкоджено два приватних будинки.

Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (27 вибухів), скинули вибухові пристрої з БпЛА (3 вибухи) та атакували FPV-дроном типу «Крило» (1 вибух), FPV-дроном (1 вибух).

Дружбівська громада: 7 мін скинув ворог на територію громади. Також був обстріл FPV-дронами (3 вибухи).

Білопільська громада: здійснено обстріл з використанням БпЛА (типу «Герань-2») (1 вибух), унаслідок чого пошкоджено два приватних будинки. Також був мінометний обстріл (5 вибухів).

Краснопільська громада: зафіксовано обстріл FPV-дроном (2 вибухи), мінометний обстріл (8 вибухів), скидання вибухових пристроїв з БпЛА (ВОГ) (5 вибухів).

Юнаківська громада: ворог бив з артилерії (САУ) (11 вибухів).

Миропільська громада: здійснено авіаудар (КАБ) (1 вибух).

Шалигинська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади. Також був обстріл FPV-дроном (1 вибух).

Глухівська громада: завдано обстріл FPV-дронами (4 вибухи).

Есманьська громада: росіяни

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Нагадаємо, російські війська вночі та вранці 22 жовтня масовано вдарили по Сумах "Шахедами", а саме – по багатоквартирному будинку і об'єктах критичної інфраструктури. Загинули троє людей.

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