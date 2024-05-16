На Сумщині пролунало 183 вибухи, є загибла та поранений

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 15 травня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили 37 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 183 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Білопільська громада: ворог бив з мінометів (11 вибухів) та ствольної артилерії (10 вибухів).

Есманьська громада: здійснено обстріли з мінометів (23 вибухи), РСЗВ (8 вибухів), ствольної артилерії (23 вибухи). Внаслідок обстрілу з РСЗВ загинула 1 цивільна жінка.

Зноб-Новгородська громада: зафіксовано здійснено обстріли з мінометів (7 вибухів) та артилерії (5 вибухів).

Новослобідська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.

Великописарівська громада: здійснено мінометний обстріл (3 вибухи) та обстріли з артилерії (7 вибухів) та скидання з БПЛА боєприпасу типу ВОГ (1 вибух).

Середино-Будська громада: були мінометні обстріли (7 вибухів) та артилерійський обстріл (15 вибухів).

Краснопільська громада: відбулися атака FPV дронів (3 вибухів) та мінометні обстріли (11 вибухів). Крім того, завдано удар FPV-дроном (4 вибухи).

Дружбівська громада: ворог вдарив з РСЗВ (28 вибухів). Внаслідок обстрілу отримала поранення 1 людина.

Хотінська громада: здійснено обстріл з РСЗВ (6 вибухів), мінометний обстріл (3 вибухи).

Шалигинська громада: завдано удару FPV дроном (1 вибух).

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Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов у коментарі про наступ окупаційних військ РФ на Харківщині розповів, що ворог від самого початку планував операцію і в Сумській області.

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