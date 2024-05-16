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На Сумщині пролунало 183 вибухи, є загибла та поранений

На Сумщині пролунало 183 вибухи, є загибла та поранений

Ворог продовжує атакувати Сумську область

Ворог продовжує знищувати Сумщину.

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 15 травня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах. 

Протягом дня росіяни здійснили 37 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 183 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

  • Білопільська громада: ворог бив з мінометів (11 вибухів) та ствольної артилерії (10 вибухів).
  • Есманьська громада: здійснено обстріли з мінометів (23 вибухи), РСЗВ (8 вибухів), ствольної артилерії (23 вибухи). Внаслідок обстрілу з РСЗВ загинула 1 цивільна жінка.
  • Зноб-Новгородська громада: зафіксовано здійснено обстріли з мінометів (7 вибухів) та артилерії (5 вибухів).
  • Новослобідська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.
  • Великописарівська громада: здійснено мінометний обстріл (3 вибухи) та обстріли з артилерії (7 вибухів) та скидання з БПЛА боєприпасу типу ВОГ (1 вибух).
  • Середино-Будська громада: були мінометні обстріли (7 вибухів) та артилерійський обстріл (15 вибухів).
  • Краснопільська громада: відбулися атака FPV дронів (3 вибухів) та мінометні обстріли (11 вибухів). Крім того, завдано удар FPV-дроном (4 вибухи).
  • Дружбівська громада: ворог вдарив з РСЗВ (28 вибухів). Внаслідок обстрілу отримала поранення 1 людина.
  • Хотінська громада: здійснено обстріл з РСЗВ (6 вибухів), мінометний обстріл (3 вибухи).
  • Шалигинська громада: завдано удару FPV дроном (1 вибух).

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов у коментарі про наступ окупаційних військ РФ на Харківщині розповів, що ворог від самого початку планував операцію і в Сумській області.

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