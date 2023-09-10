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На Сумщині пролунало 205 вибухів: ворог ніяк не заспокоїться

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Олена КузьмичОлена Кузьмич
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На Сумщині пролунало 205 вибухів: ворог ніяк не заспокоїться

Росія стирає селища у Сумській області бомбами, артилерією і ракетами / Фото: ТСН.ua

Стала відома ситуація на прикордонні станом на 21.00 9 вересня 2023.

Про це інформує Сумська ОВА.

Протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 205 вибухів.

Обстрілів зазнали Хотінська, Великописарівська, Краснопільська, Середино-Будська, Есманська, Білопільська, Юнаківська громади.

  • Хотінська громада: ворог бив з мінометів (33 вибухів) та ствольної артилерії (4 вибухи). 
  • Великописарівська громада: з території РФ здійснено мінометний обстріл (89 вибухів) та обстріл з АГС (25 вибухів).
  • Краснопільська громада: 30 мін скинули росіяни на територію громади. Також був артобстріл (10 вибухів).
  • Середино-Будська громада: з території РФ здійснено артобстріл, 1 вибух.
  • Есманська громада: зафіксовано 5 вибухів з міномету.
  • Юнаківська громада: ворог вдарив з мінометів (1 вибух).
  • громада: з території РФ здійснено мінометний обстріл (5 вибухів).

Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, вранці 8 вересня російська армія завдала ракетного удару по Сумах і поцілила по житловому мікрорайону. Внаслідок влучання троє осіб поранено, двох з яких вдалось врятувати з-під завалів.

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Дата публікації
Перегляди
6
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