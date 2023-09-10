На Сумщині пролунало 205 вибухів: ворог ніяк не заспокоїться

Стала відома ситуація на прикордонні станом на 21.00 9 вересня 2023.

Про це інформує Сумська ОВА.

Протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 205 вибухів.

Обстрілів зазнали Хотінська, Великописарівська, Краснопільська, Середино-Будська, Есманська, Білопільська, Юнаківська громади.

Хотінська громада: ворог бив з мінометів (33 вибухів) та ствольної артилерії (4 вибухи).

Великописарівська громада: з території РФ здійснено мінометний обстріл (89 вибухів) та обстріл з АГС (25 вибухів).

Краснопільська громада: 30 мін скинули росіяни на територію громади. Також був артобстріл (10 вибухів).

Середино-Будська громада: з території РФ здійснено артобстріл, 1 вибух.

Есманська громада: зафіксовано 5 вибухів з міномету.

Юнаківська громада: ворог вдарив з мінометів (1 вибух).

громада: з території РФ здійснено мінометний обстріл (5 вибухів).

Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, вранці 8 вересня російська армія завдала ракетного удару по Сумах і поцілила по житловому мікрорайону. Внаслідок влучання троє осіб поранено, двох з яких вдалось врятувати з-під завалів.