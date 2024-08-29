На Сумщині пролунало 220 вибухів, є поранені цивільні

Ворог продовжує атакувати Сумщину.
Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21:00 28 серпня 2024 року.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.
Протягом дня росіяни здійснили 66 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 220 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миколаївська, Великописарівська, Білопільська, Березівська, Есманьська, Глухівська, Середино-Будська, Краснопільська, Новослобідська, Дружбівська, Зноб-Новгородська громади.
- Краснопільська громада: росіяни обстріляли громаду з артилерії (25 вибухів), вели мінометний обстріл (11 вибухів), здійснили скид з БПЛА вибухового пристрою (2 вибухи).
- Есманьська громада: ворог здійснив авіаудар КАБ (4 вибухи), бив з міномета (9 вибухів), здійснив танковий обстріл (10 вибухів), атакував FPV-дронами (11 вибухів).
- Миколаївська громада: внаслідок ракетного удару (3 вибухи) поранення отримали четверо цивільних людей.
- Березівська громада: пуск авіабомб КАБ (6 вибухів).
- Білопільська громада: ворог здійснив авіаудар КАБ (13 вибухів), також росіяни били з міномета (4 вибухи), артилерії (12 вибухів), вдарили FPV-дроном (1 вибух).
- Великописарівська громада: артилерійський обстріл (35 вибухів), мінометний обстріл (11 вибухів), також ворог атакував FPV-дронами (6 вибухів), відбулось скидання вибухових пристроїв з БПЛА (2 вибухи).
- Глухівська громада: здійснено обстріл зі ствольної артилерії (36 вибухів).
- Юнаківська громада: росіяни здійснили пуск авіабомб КАБ (1 вибух).
- Хотінська громада: пуск авіабомб КАБ (3 вибухи).
- Новослобідська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).
- Середино-Будська громада: ворог здійснив атаку FPV-дронами (4 вибухи) та мінометний обстріл (3 вибухи).
- Дружбівська громада: удар FPV -дроном (2 вибухи).
- Зноб-Новгородська громада: мінометний обстріл (3 вибухи).
Нагадаємо, 27 серпня Росія влаштувала другу поспіль масовану атаку по Україні. Цього разу під обстріл потрапили Київ і Київська область, Запоріжжя, Кривий Ріг та Хмельницька область. Унаслідок атак було зафіксовано численні руйнування та поранення.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росіяни УДАРОМ ЗНИЩИЛИ ГОТЕЛЬ у Кривому Розі! Загиблі та поранені! Під завалами - люди!
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