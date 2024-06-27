На Сумщині пролунало 52 вибухи, є поранені

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 26 червня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 52 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади.

Есманьська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дрона (1 вибух), мінометний обстріл (2 вибухи), артобстріл (6 вибухів).

Великописарівська громада: зафіксовано обстріли з використанням FPV дронів (3 вибухи), мінометні обстріли (10 вибухів), артобстріл (2 вибухи), скидання гранати з БпЛА (1 вибух).

Краснопільська громада: були обстріли з використанням FPV дронів (6 вибухів), артобстріли (5 вибухів).

Хотінська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дрона (1 вибух).

Миропільська громада: зафіксовано обстріл з використанням БпЛА типу «Ланцет» (2 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: ворог бив з артилерії (6 вибухів).

Білопільська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.

Середино-Будська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи). Внаслідок обстрілу отримав поранення місцевий житель громади.

Нагадаємо, на Сумщині пролунало 109 вибухів. Це інформація станом на вечір 25 червня. Протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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