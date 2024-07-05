На Сумщині пролунало 67 вибухів: ворог скидає міни на територію громад

Росіяни продовжують атакувати Сумщину.
Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 4 липня 2024.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.
- Протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 67 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська громади.
- Білопільська громада: ворог бив з мінометів (5 вибухів) та атакував FPV дронами (2 вибухи).
- Краснопільська громада: здійснено обстріли з мінометів (12 вибухів), артилерії (14 вибухів), скидання з БпЛА вибухового пристрою типу ВОГ (3 вибухи), атаку БпЛА «Ланцет»(1 вибух).
- Шалигинська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.
- Великописарівська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (6 вибухів), РСЗВ (10 вибухів), артилерії (2 вибухи) та скидання з БпЛА вибухових пристроїв типу ВОГ (2 вибухи).
- Хотінська громада: ворог вдарив з мінометів (4 вибухи).
- Юнаківська громада: нанесено удар FPV дроном (1 вибух).
- Есманьська громада: здійснено удар FPV дроном (1 вибух).
Нагадаємо, в ДПСУ повідомили, що армія РФ, навіть зважаючи на недостатню кількість сил, може спробувати розширити плацдарми з активними зонами бойових дій на Сумщині чи Харківщині.
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