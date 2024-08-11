На Сумщині пролунало 83 вибухи, є поранені

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 10 серпня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили 32 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 83 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Путивльська, Глухівська, Есманьська, Середино-Будська громади.

Новослобідська громада: ворог бив з мінометів (9 вибухів) та наніс авіаудар КАБ (3 вибухи).

Путивльська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.

Есманьська громада: здійснено обстріл з міномету (9 вибухів), авіаудар КАБ (1 вибух), удар 1 ФАБ-500 з УМПК.

Краснопільська громада: відбулися атаки FPV-дронів (5 вибухів), обстріли з мінометів (12 вибухів) та артилерії (2 вибухи).

Великописарівська громада: були мінометні обстріли (10 вибухів).

Середино-Будська громада: зафіксовано удари FPV-дронів (3 вибухи), обстріл зі ствольної артилерії (4 вибухи).

Юнаківська громада: здійснено авіаудар КАБ (2 вибухи).

Хотінська громада: ворог наніс авіаудар КАБ (2 вибухи).

Миропільська громада: був авіаудар КАБ (3 вибухи).

Глухівська громада: зафіксовано авіаудар КАБ (1 вибух).

Ворожбянська громада: здійснено авіаудар КАБ (1 вибух).

Білопільська громада: здійснено авіаудари КАБ (2 вибухи). Внаслідок ударів поранено 1 місцевого мешканця. Також були обстріли з мінометів (3 вибухи) та артилерії (6 вибухів).

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Нагадаємо, пізнього вечора 7 серпня у Сумах пролунали вибухи. Їх було щонайменше два.

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