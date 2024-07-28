На Сумщині пролунало 92 вибухи: загинула дитина, є поранені

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 27 липня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 92 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська та Середино-Будська громади.

Білопільська громада: ворог бив з мінометів (5 вибухів), артилерії (8 вибухів), РСЗВ (6 вибухів).

Краснопільська громада: з території РФ здійснено обстріл з використанням 3 FPV дронів (3 вибухи).

Есманьська громада: 9 мін скинули росіяни на територію громади.

Юнаківська громада: зафіксовано обстріли з використанням FPV дронів (6 вибухів), обстріл з РСЗВ (4 вибухи).

Миропільська громада: з 1 ворожого гвинтокрила нанесено пуски 8 НАР (8 вибухів).

Глухівська громада: ворог вдарив з РСЗВ «Град» (12 вибухів). У результаті чого загинула 1 дитина (14 років); отримали поранення 13 цивільних осіб, з яких 7 дітей.

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Шалигинська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади. Також був обстріл з використанням 1 FPV дрона (1 вибух).

Великописарівська громада: з території РФ здійснено мінометний обстріл (13 вибухів), обстріл з АГС (4 вибухи).

Новослобідська громада: зафіксовано мінометний обстріл (13 вибухів), скидання з ворожого БпЛА 2 вибухових предметів (2 вибухи).

Середино-Будська громада: з ворожого БпЛА відбулося скидання вибухового предмета (1 вибух).

Нагадаємо, раніше повідомлялося що на Сумщині зафіксовано 69 вибухів. Також стало відомо, що росіяни дроном атакували авто поліцейських.

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