На Сумщині пролунало 92 вибухи: загинула дитина, є поранені

Ворог продовжує атакувати Сумщину.
Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 27 липня 2024 року.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.
- Протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 92 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська та Середино-Будська громади.
- Білопільська громада: ворог бив з мінометів (5 вибухів), артилерії (8 вибухів), РСЗВ (6 вибухів).
- Краснопільська громада: з території РФ здійснено обстріл з використанням 3 FPV дронів (3 вибухи).
- Есманьська громада: 9 мін скинули росіяни на територію громади.
- Юнаківська громада: зафіксовано обстріли з використанням FPV дронів (6 вибухів), обстріл з РСЗВ (4 вибухи).
- Миропільська громада: з 1 ворожого гвинтокрила нанесено пуски 8 НАР (8 вибухів).
- Глухівська громада: ворог вдарив з РСЗВ «Град» (12 вибухів). У результаті чого загинула 1 дитина (14 років); отримали поранення 13 цивільних осіб, з яких 7 дітей.
- Шалигинська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади. Також був обстріл з використанням 1 FPV дрона (1 вибух).
- Великописарівська громада: з території РФ здійснено мінометний обстріл (13 вибухів), обстріл з АГС (4 вибухи).
- Новослобідська громада: зафіксовано мінометний обстріл (13 вибухів), скидання з ворожого БпЛА 2 вибухових предметів (2 вибухи).
- Середино-Будська громада: з ворожого БпЛА відбулося скидання вибухового предмета (1 вибух).
Нагадаємо, раніше повідомлялося що на Сумщині зафіксовано 69 вибухів. Також стало відомо, що росіяни дроном атакували авто поліцейських.
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