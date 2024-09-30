На Сумщині пролунало понад 200 вибухів: є поранені цивільні

Стала відома ситуація на прикордонні станом на 21.00 29 вересня 2024 року.

Про це інформує Сумська ОВА у повідомленні у соцмережах.

Протягом дня росіяни здійснили 105 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 223 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська, Свеська, Ямпільська, Середино-Будська громади.

Свеська громада: здійснено обстріли з використанням FPV дронів (9 вибухів), мінометний обстріл (2 вибухи).

Білопільська громада: ворог бив з РСЗВ (28 вибухів), артилерії (10 вибухів), мінометів (8 вибухів), FPV дронами (5 вибухів).

Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (15 вибухів), FPV дронами (9 вибухів), скинули з БпЛА вибухові пристрої (4 вибухи).

Есманьська громада: здійснено пуски КАБ (12 вибухів), обстріли з використанням FPV дронів (3 вибухи), обстріли з мінометів (2 вибухи). У результаті атаки КАБ поранення отримали 5 цивільних осіб.

Шалигинська громада: зафіксовано пуск КАБ (1 вибух), мінометний обстріл (3 вибухи).

Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (18 вибухів), мінометів (3 вибухи), FPV дроном (1 вибух), скинув з БпЛА вибухові пристрої (4 вибухи).

Дружбівська громада: росіяни вдарили з артилерії (25 вибухів), FPV дронами (6 вибухів). Внаслідок обстрілів отримали поранення 2 цивільні особи.

Новослобідська громада: завдано атаку КАБ (3 вибухи).

Середино-Будська громада: зафіксовано обстріл з використанням FPV дронів (11 вибухів), мінометні обстріли (6 вибухів), пуск КАБ (3 вибухи).

Ямпільська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дрону (1 вибух), в результаті отримала поранення одна цивільна особа.

Миропільська громада: ворог бив з артилерії (4 вибухи).

Глухівська громада: зафіксовано пуск КАБ (5 вибухів), у результаті чого отримали поранення 2 цивільні особи.

Хотінська громада: здійснено пуск КАБ (1 вибух).

Юнаківська громада: завдано атаку КАБ (1 вибух).

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Нагадаємо, протягом останньої доби ворог вів 62 обстріли прикордонних районів і населених пунктів Сумської області.

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