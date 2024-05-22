На Сумщині пролунав 201 вибух

Протягом минулої доби загарбники здійснили 34 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Всього було зафіксовано 201 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Конотопська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Середино-Будська громада: здійснено мінометні обстріли (3 вибухи), атаку за допомогою дронів типу «FPV» (11 вибухів), артобстріл (1 вибух).

Білопільська громада: зафіксовано обстріл з мінометів (9 вибухів), артилерії (9 вибухів), скидання боєприпасів ВОГ з БПЛА (3 вибухи), обстріл за допомогою дрону типу «FPV» (2 вибухи).

Краснопільська громада: були мінометні обстріли (11 вибухів).

Есманьська громада: росіяни вдарили з РСЗВ «Град» (30 вибухів), артилерії (7 вибухів).

Хотінська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади.

Великописарівська громада: здійснено з гелікоптеру обстріл НАР (14 вибухів), обстріли з АГС (20 вибухів), мінометів (14 вибухів), артилерії (5 вибухів), скидання боєприпасів ВОГ з БПЛА (2 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: був артилерійський обстріл (11 вибухів).

Шалигинська громада: росіяни били з РСЗВ «Град» (19 вибухів), артилерії (7 вибухів), мінометів (7 вибухів). Також був обстріл зі стрілецької зброї.

Юнаківська громада: здійснено артилерійський обстріл (4 вибухи).

Конотопська громада: ворог наніс ракетний удар по виробничій інфраструктурі міста Конотоп. (1 вибух). Внаслідок ракетного удару поранення отримала одна людина.

Миропільська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (2 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники атакують Україну ударними безпілотниками.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни вдарили по Харківщині, у ДСНС показала жахливі наслідки обстрілу.

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