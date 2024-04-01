На Сумщині прозвучало 157 вибухів

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 31 березня 2024 року.

Про це інформує Сумська військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили 39 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 157 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Глухівська, Середино-Будська, Свеська громади.

Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (37 вибухів).

Великописарівська громада: здійснено обстріл з мінометів (13 вибухів), обстріл БпЛА (FPV-дрон). (2 вибухи), гранатометний обстріл (АГС) (12 вибухів), пуск некерованих авіаційних ракет з гелікоптера (НАР) (6 вибухів).

Шалигинська громада: відбувся обстріл БпЛА (FPV-дрон). (2 вибухи), мінометні обстріли (9 вибухів).

Білопільська громада: зафіксовано обстріл БпЛА (FPV-дрон). (1 вибух).

Краснопільська громада: були скидання з БпЛА вибухових пристроїв (7 вибухів), обстріл БпЛА (FPV-дрон) (4 вибухи), мінометні обстріли (6 вибухів).

Юнаківська громада: здійснено скидання з БпЛА вибухового пристрою (ВОГ) (10 вибухів), мінометний обстріл (8 вибухів), артобстріл (17 вибухів).

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Свеська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.

Есманьська громада: були мінометні обстріли (5 вибухів).

Хотінська громада: ворог вдарив з артилерії (10 вибухів).

Глухівська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).

Новослобідська громада: зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи).

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Сумщині окупанти скинули дві бомби на школу.

Додамо, що у Сумській області оголосили примусову евакуацію 54 дітей. Причиною називають безпекову ситуацію у трьох населених пунктах Шосткинського району.

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