На Сумщині прозвучало 262 вибухи, є поранений

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21:00 30 серпня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили 95 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 262 вибухи Обстрілів зазнали Юнаківська, Нижньосироватська, Великописарівська, Білопільська, Есманьська, Глухівська, Путивльська, Середино-Будська, Краснопільська, Новослобідська, Шалигинська, Дружбівська, Свеська громади.

Юнаківська громада: атака ударним БПЛА типу "Ланцет" (1 вибух).

Краснопільська громада: росіяни здійснили обстріл з артилерії (22 вибухи), мінометний обстріл (26 вибухів), скидання з БПЛА (4 вибухи), обстріл із РСЗВ (9 вибухів), також здійснили ракетний удар (2 вибухи).

Есманьська громада: ворог бив з міномета (45 вибухів), РСЗВ (13 вибухів), атакував FPV-дроном (6 вибухів).

Нижньосироватська громада: ворог здійснив ракетний удар (1 вибух).

Путивльська громада: мінометний обстріл (3 вибухи).

Свеська громада: удар FPV-дроном (2 вибухи).

Білопільська громада: ворог здійснив гранатометний обстріл (4 вибухи), удар FPV-дроном (1 вибух).

Великописарівська громада: здійснено артилерійський обстріл (11 вибухів), танковий обстріл (13 вибухів), також ворог атакував FPV-дронами (4 вибухи).

Дружбівська громада: росіяни обстріляли громаду з артилерії (12 вибухів), вдарили FPV- дроном (1 вибух). Глухівська громада: здійснено пуск авіабомб КАБ (3 вибухи), одна цивільна людина отримала поранення. Також завдавали ударів FPV-дронами (28 вибухів), били з артилерії (5 вибухів).

Шалигинська громада: пуск авіабомб КАБ (5 вибухів), вдарили FPV- дроном (6 вибухів).

Новослобідська громада: здійснено атаку FPV-дроном (3 вибухи), мінометний обстріл (9 вибухів).

Середино-Будська громада: ворог здійснив атаку FPV-дронами (2 вибухи) артилерійський (4 вибухи) та мінометний обстріли (3 вибухи).

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Нагадаємо, у п'ятницю, 30 серпня, близько 01:30 окупанти атакували підприємство в Сумах.

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