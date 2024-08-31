На Сумщині прозвучало 262 вибухи, є поранений

Ворог продовжує знищувати Сумщину.
Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21:00 30 серпня 2024 року.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.
Протягом дня росіяни здійснили 95 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 262 вибухи Обстрілів зазнали Юнаківська, Нижньосироватська, Великописарівська, Білопільська, Есманьська, Глухівська, Путивльська, Середино-Будська, Краснопільська, Новослобідська, Шалигинська, Дружбівська, Свеська громади.
- Юнаківська громада: атака ударним БПЛА типу "Ланцет" (1 вибух).
- Краснопільська громада: росіяни здійснили обстріл з артилерії (22 вибухи), мінометний обстріл (26 вибухів), скидання з БПЛА (4 вибухи), обстріл із РСЗВ (9 вибухів), також здійснили ракетний удар (2 вибухи).
- Есманьська громада: ворог бив з міномета (45 вибухів), РСЗВ (13 вибухів), атакував FPV-дроном (6 вибухів).
- Нижньосироватська громада: ворог здійснив ракетний удар (1 вибух).
- Путивльська громада: мінометний обстріл (3 вибухи).
- Свеська громада: удар FPV-дроном (2 вибухи).
- Білопільська громада: ворог здійснив гранатометний обстріл (4 вибухи), удар FPV-дроном (1 вибух).
- Великописарівська громада: здійснено артилерійський обстріл (11 вибухів), танковий обстріл (13 вибухів), також ворог атакував FPV-дронами (4 вибухи).
- Дружбівська громада: росіяни обстріляли громаду з артилерії (12 вибухів), вдарили FPV- дроном (1 вибух). Глухівська громада: здійснено пуск авіабомб КАБ (3 вибухи), одна цивільна людина отримала поранення. Також завдавали ударів FPV-дронами (28 вибухів), били з артилерії (5 вибухів).
- Шалигинська громада: пуск авіабомб КАБ (5 вибухів), вдарили FPV- дроном (6 вибухів).
- Новослобідська громада: здійснено атаку FPV-дроном (3 вибухи), мінометний обстріл (9 вибухів).
- Середино-Будська громада: ворог здійснив атаку FPV-дронами (2 вибухи) артилерійський (4 вибухи) та мінометний обстріли (3 вибухи).
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Нагадаємо, у п'ятницю, 30 серпня, близько 01:30 окупанти атакували підприємство в Сумах.
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