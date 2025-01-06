На Сумщині ревнивець зарізав свою дружину, а потім наклав на себе руки (фото)

У Сумській області сталося подвійне вбивство через ревнощі.

Про це повідомили у поліції регіону.

Як встановили працівники поліції, трагедія трапилася під час спільного вживання алкогольних напоїв.

"Під час застілля між подружжям виникла сварка, причина якої – ревнощі. Під час конфлікту 22-річний чоловік схопив ножа і завдав смертельних ударів своїй 18-річній дружині. Після скоєного нападник позбавив себе життя", - уточнили у відомстві.

За цим фактом розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст.115 КК України. Для встановлення всіх обставин інциденту призначено низку експертиз.

Нагадаємо, у Києві застілля закінчилося трагедією - один із чоловіків помер після отриманих травм.

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