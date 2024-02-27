На Сумщині росіяни вдарили по правоохоронцях, які працювали на місці "прильотів": є загиблі

У Сумській області внаслідок ворожого обстрілу загинуло двоє поліцейських, а четверо отримали поранення. Російські окупанти вдарили, коли слідча група виїхала працювати на місце ворожої атаки.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Слідча група виїхала на документування наслідків "прильотів" по будівлі фермерського господарства. В цей час ворог вдарив знову - прицільно артилерією по правоохоронцях", - наголосив очільник МВС.

За його словами, тіла двох поліцейських рятувальники дістали з-під завалів. Крім того, поранення отримали четверо слідчих.

На Сумщині внаслідок атаки РФ загинуло двоє правоохоронців. / Фото: Ігор Клименко

Росіяни вдарили з артилерії, коли на місці попередніх "прильотів" працювала поліція.

Нагадаємо, керівник Національної поліції Іван Вигівський назвав умову максимального залучення поліцейських на фронті. Зокрема, ідею мобілізувати на фронт 100 тисяч поліцейських він називає "дивною" і такою, яку складно реалізувати.

Читайте також: