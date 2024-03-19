На Сумщині Сили оборони ущільнюють укріплення першої та другої ліній – подробиці

Військові на Сумщині розглядають різні варіанти розвитку подій у регіоні та готуються до них.

На Сумщині Сили оборони ущільнюють укріплення першої та другої ліній.

Про це повідомив речник Оперативного командування "Північ" Вадим Мисник, пише "Радіо Свобода".

"Сили оборони на Сумщині виконують бойові завдання з утримання державного кордону та недопущення російських ДРГ (диверсійно-розвідувальних груп – ред.) та військових з боку Російської Федерації. Зараз Сили оборони в регіоні ущільнюють укріплення першої, другої та третьої ліній", – заявив Мисник.

Водночас Мисник зауважив, що на цю мить великого угруповання ворога для масштабного вторгнення на Сумщину не спостерігається.

Нагадаємо, 18 березня у Конотопі на Сумщині під час обстрілу з боку ворога зазнала ушкоджень тепломережа.

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