На Сумщині спалахнула масштабна пожежа у зерносушарці висотою 17 м, в якій було насіння соняшника

На території одного із агропідприємств Конотопського району Сумської області спалахнула масштабна пожежа у зерносушарці з насінням соняшника.

Про це повідомили у ДСНС області.

Повідомлення про загорання вогнеборці отримали у середу, 5 жовтня, о 18:09 год.

"Встановлено, що горіння відбувалося в зерносушарці, висотою 17 м. Була загроза розповсюдження пожежі на розташований поруч накопичувальний бункер", - розповіли надзвичайники.

О 20:40 загоряння було локалізовано, а О 05:55, використавши близько 120 т води, пожежу ліквідували

На місці події працювали 13 пожежників та 3 одиниці техніки.

До слова, 28 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готує ґрунт, щоб спробувати зірвати зернову ініціативу.

5 жовтня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що Україна веде складні переговори щодо продовження "зернової" угоди.

Зернова угода була підписана у Стамбулі 22 липня і діє 120 днів від дня підписання, до 19 листопада.

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