На Сумщині судитимуть чоловіка за зґвалтування двох жінок: ліз у вікна та представлявся правоохоронцем 

На Сумщині судитимуть 33-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні двох жінок. Обвинуваченому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі.

За даними прокуратури, вночі 4 листопада 2023 року чоловік через пошкоджене вікно заліз до приватного будинку у Тростянці. В оселі він зґвалтував 72-річну жінку.

Під час слідства встановили, що затриманий причетний до ще одного зґвалтування, яке сталось за декілька днів до цього. Тоді він вночі постукав у двері приватного будинку, представившись правоохоронцем вимагав, щоб його впустили. Після відмови вибив вікно, заліз у будинок та зґвалтував 52-річну жінку, зазначили у прокуратурі.

До цього обвинувачений вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок, грабежів та розбою. Понад 10 років чоловік провів у місцях несвободи.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 1 та ч. 2 ст. 152, ч. 1 ст. 162, ч. 1 ст. 353 КК України. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, житель Коростишева упродовж декількох років ґвалтував та розбещував двох малолітніх сестричок – своїх похресниць.

А у Дніпрі судитимуть чоловіка, який забив до смерті співмешканку та неодноразово ґвалтував трьох її синів.

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