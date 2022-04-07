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На Сумщині та Чернігівщині розпочалося відновлення міст – Офіс Президента

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На Сумщині та Чернігівщині розпочалося відновлення міст – Офіс Президента

У постраждалих від рашистських окупантів населених пунктах Чернігівщини та Сумщини розпочалося відновлення зруйнованої агресорами інфраструктури.

Про це повідомляє у Telegram заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

«Чернігів з перших днів війни став ціллю для російської авіації та артилерії. Місто зруйновано на 70%. Надзвичайно важливе завдання — відновити його у найкоротший термін», — зазначив Тимошенко.

У місті, за його словами, вже розпочали працювати комунальні служби, які наводять лад на дорогах,  активно відновлюють мережі постачання електроенергії та вивозять сміття.

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На Сумщині, як повідомив Кирило Тимошенко, починається відновлення міст Тростянець, Охтирка та села Боромля, де точились найзапекліші бої.

Наразі триває розмінування території.

Біля зруйнованого моста в селі Климентове облаштовуються під'їзди до понтона.

Дата публікації
Перегляди
1440
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