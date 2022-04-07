На Сумщині та Чернігівщині розпочалося відновлення міст – Офіс Президента

На Сумщині та Чернігівщині розпочалося відновлення міст – Офіс Президента

У постраждалих від рашистських окупантів населених пунктах Чернігівщини та Сумщини розпочалося відновлення зруйнованої агресорами інфраструктури.

Про це повідомляє у Telegram заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

«Чернігів з перших днів війни став ціллю для російської авіації та артилерії. Місто зруйновано на 70%. Надзвичайно важливе завдання — відновити його у найкоротший термін», — зазначив Тимошенко.

У місті, за його словами, вже розпочали працювати комунальні служби, які наводять лад на дорогах, активно відновлюють мережі постачання електроенергії та вивозять сміття.

На Сумщині, як повідомив Кирило Тимошенко, починається відновлення міст Тростянець, Охтирка та села Боромля, де точились найзапекліші бої.

Наразі триває розмінування території.

Біля зруйнованого моста в селі Климентове облаштовуються під'їзди до понтона.