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На Сумщині унаслідок ворожого обстрілу прикордонних громад пошкоджено електролінії

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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На Сумщині унаслідок ворожого обстрілу прикордонних громад пошкоджено електролінії

фото / Сумська ОВА

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21:00 4 січня 2023 року.

Протягом дня ворог завдав 55 ударів по Краснопільській, Шалигинській, Білопільській, Зноб-Новгородській та Середино-Будській громадах.

Про це пише очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Зокрема:

  • Краснопільська громада: російські війська обстріляли прикордоння із мінометів (19 прильотів) та ударили протитанковою керованою ракетою по території цієї громади.
  • Білопільська громада: ворог вів вогонь із мінометів, 18 прильотів.В результаті обстрілу пошкоджено електролінію.
  • Шалигинська громада: 1 приліт ворожого артснаряду.
  • Зноб-Новгородську громаду ворог обстріляв із САУ, 4 прильоти. Пошкоджено електролінію.
  • Середино-Будська громада: з території Росії було 12 прильотів з артилерії по прикордонню.

«Віримо в наших захисників і захисниць! Тихої ночі нам, Сумщино!», - йдеться у повідомленні.

Обстріли РФ на Сумщини

Нагадаємо, що напередодні росіяни вчергове обстріляли три громади на Сумщині

Зауважимо, що вороги обстріляли прикордоння Сумщини з гелікоптерів

Додамо, що на Сумщині зафіксовано майже два десятки вибухів після обстрілу з території РФ

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Дата публікації
Перегляди
107
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