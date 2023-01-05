На Сумщині унаслідок ворожого обстрілу прикордонних громад пошкоджено електролінії

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21:00 4 січня 2023 року.

Протягом дня ворог завдав 55 ударів по Краснопільській, Шалигинській, Білопільській, Зноб-Новгородській та Середино-Будській громадах.

Про це пише очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Зокрема:

Краснопільська громада: російські війська обстріляли прикордоння із мінометів (19 прильотів) та ударили протитанковою керованою ракетою по території цієї громади.

Білопільська громада: ворог вів вогонь із мінометів, 18 прильотів.В результаті обстрілу пошкоджено електролінію.

Шалигинська громада: 1 приліт ворожого артснаряду.

Зноб-Новгородську громаду ворог обстріляв із САУ, 4 прильоти. Пошкоджено електролінію.

Середино-Будська громада: з території Росії було 12 прильотів з артилерії по прикордонню.

«Віримо в наших захисників і захисниць! Тихої ночі нам, Сумщино!», - йдеться у повідомленні.

Обстріли РФ на Сумщини

Нагадаємо, що напередодні росіяни вчергове обстріляли три громади на Сумщині.

Зауважимо, що вороги обстріляли прикордоння Сумщини з гелікоптерів.

Додамо, що на Сумщині зафіксовано майже два десятки вибухів після обстрілу з території РФ.

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