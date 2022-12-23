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На Сумщині усі сигнали тривоги будуть дублюватися: влада пояснила, чому це важливо

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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На Сумщині усі сигнали тривоги будуть дублюватися: влада пояснила, чому це важливо

Фото: pixabay.com

З 22 години 22 грудня на Сумщині усі сигнали тривоги будуть супроводжуватися додатковим дублюванням повідомлень про загрозу.

Про це інформує очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Вони лунатимуть на вулицях міст області, зі спецавтомобілів ДСНС, з використанням гучномовців.

"Прошу не панікувати і з розумінням поставитись до цього. А ще - не ігнорувати сигнали тривоги. Тихої та світлої ночі усім", - зауважив він. 

Ситуація на Сумщині:

Раніше в області ворог обстріляв із застосуванням реактивних систем залпового вогню і мінометів дві прикордонні громади Сумської області. На щастя, люди не постраждали. 

До того ж напередодні російські окупанти обстріляли територію Сумської області.Унаслідок обстрілу пошкодили церкву, майстерню, будинки й електролінії.

Крім того, увечері 19 грудня під обстріл потрапила Зноб-Новгородська громада. Було зафіксовано близько 30 "прильотів".

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Перегляди
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