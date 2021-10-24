На Сумщині великою злочинною групою керували грузинські "авторитети"

Зловмисники залякували громадян і вибивали гроші із підприємців.
У Сумській області під час спецоперації СБУ було затримано учасників міжнародної злочинної групи, яка об’єднувала майже 50 осіб.
Як повідомили у пресслужбі СБУ, зловмисників координували “злодії в законі” так званого Сухумо-кутаїського клану, у тому числі з території РФ.
За даними слідства, учасники злочинної групи залякували громадян, тероризували підприємців і “вибивали” з них гроші, застосовуючи психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи.
Здобуті злочинним шляхом кошти поповнювали злодійський “общак”, який використовували для підтримки засуджених поплічників у місцях позбавлення волі, а також поширення там злочинного впливу.
За матеріалами СБУ, трьом організаторам угруповання повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 189 (вимагання), ч. 2 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу), ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших учасників протиправної діяльності.
Нагадаємо, раніше правоохоронці виявили діяльність злочинної групи, яка через соцмережі приймала замовлення щодо виготовлення фальшивих ПЛР-тестів на коронавірус, а також COVID-сертифікатів.