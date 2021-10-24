На Сумщині великою злочинною групою керували грузинські "авторитети"

Зловмисники залякували громадян і вибивали гроші із підприємців.

У Сумській області під час спецоперації СБУ було затримано учасників міжнародної злочинної групи, яка об’єднувала майже 50 осіб.

Як повідомили у пресслужбі СБУ, зловмисників координували “злодії в законі” так званого Сухумо-кутаїського клану, у тому числі з території РФ.

За даними слідства, учасники злочинної групи залякували громадян, тероризували підприємців і “вибивали” з них гроші, застосовуючи психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи.

Здобуті злочинним шляхом кошти поповнювали злодійський “общак”, який використовували для підтримки засуджених поплічників у місцях позбавлення волі, а також поширення там злочинного впливу.

Також читайте СБУ перекрила в Одесі міжнародний канал контрабандистів, які фінансували бойовиків на Донбасі: фото Під час обшуків правоохоронці виявили докази протиправної діяльності, зокрема “боргові” розписки від жертв вимагачів. Слідчі заходи відбувалися, зокрема, у державній установі “Сумська виправна колонія № 116”. За матеріалами СБУ, трьом організаторам угруповання повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 189 (вимагання), ч. 2 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу), ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших учасників протиправної діяльності.

Нагадаємо, раніше правоохоронці виявили діяльність злочинної групи, яка через соцмережі приймала замовлення щодо виготовлення фальшивих ПЛР-тестів на коронавірус, а також COVID-сертифікатів.

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