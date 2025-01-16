На Сумщині знайшли нерозірвану ракету Х-101: подробиці

Наразі безпеці громадян нічого не загрожує.
Біля одного з сіл Сумщини виявили російську крилату ракету Х-101, яка не вибухнула під час падіння.
Про це повідомила поліція області.
“Оглянувши знахідку, співробітники управління вибухотехнічної служби зрозуміли, що цього разу матимуть справу з російською крилатою ракетою Х-101. Ця ракета класу ‘повітря-земля’ важить 2200 кілограм та має потужну бойову частину вагою 400 кілограм”, — йдеться у повідомленні.
Мобільна група вибухотехніків поліції провела знешкодження бойової частини ракети та вивезла її подалі від людських осель для подальшого знищення.
Нагадаємо, у ніч проти 15 січня під час масованої атаки по Україні російські війська запускали крилаті ракети Х-55СМ з масо-габаритними макетами бойових частин, щоб ускладнити роботу українських сил протиповітряної оборони.
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