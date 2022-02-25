На Сумщині військова техніка РФ виїхала з Конотопа у бік Ромнів і розділилася - голова ОДА

На Сумщині військова техніка РФ виїхала з Конотопа у бік Ромнів і розділилася - голова ОДА

Російські окупанти продовжують роз'їжджати Сумщиною.

Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький розповів, що колона військової техніки РФ ішла на Недригайлів, зупинилася, повернулася на Терни Роменського району.

Про це він написав у Facebook.

"Із Тернів виїхало (ворожих. — Ред.) 5 машин у бік Конотопа. Із Конотопа йшла колона в бік Ромнів. По дорозі розділилася на дві колони: одна пішла на Прилуцький напрямок (Діброва), інша − на Ромни", - таку інформацію Живицький передав від голови голови Роменської РДА Дениса Ващенка.

Станом на 21:00 з Охтирки були вибиті російські окупанти.

"Рухається техніка через Славгород (колишній Краснопільський р-н) на с. Тарасівку, Солдатське, перетинають річку Ніцаха. Там багато техніки доїхало повз Тростянець до Боромлі", - зазначив голова Сумської ОДА.

Як інформує "Суспільне" з посиланням на слова радниці голови Сумської ОДА Альони Бояринової, у Глухові 26 прикордонників тримають в полоні. Всі живі.