На Сумщині військовий вимагав у дружини полоненого 100 тисяч грн для його "звільнення"

Правоохоронці затримали шахрая, який хотів нажитися на дружині військовополоненого.

На Сумщині правоохоронці затримали шахрая, який вимагав хабар у розмірі 100 тисяч гривень у дружини військовополоненого, щоб нібито "звільнити" його з полону.

Про це повідомляє Нацполіція України.

Як виявилось, фігурант є сержантом однієї з військових частин, який не повернувся на місце служби після лікування.

"Зловмисник запевнив дружину військовополоненого, що зможе вплинути на рішення щодо першочергового включення її чоловіка до списків обміну задля якнайшвидшого повернення з полону. При цьому, чоловік акцентував на своєму статусі нібито військовослужбовця та особистих зв’язках зі службовими особами, які займаються пошуком та обміном військовополонених", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний неодноразово під різними приводами вводив в оману довірливу жінку, яка на його вимогу протягом декількох місяців перерахувала так званому "полковнику" кошти на загальну суму 70 000 гривень.

Пізніше зловмисник висунув вимогу потерпілій щодо сплати йому додатково 30 000 гривень, частина з яких начебто буде направлена ним на "вирішення питання".

Зловмисник був затриманий під час передавання грошей.

Дезертиру загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває.

Нагадаємо, командир 118-ї бригади Черкаської ТРО Анатолій Стуженко закликав до жорсткої мобілізації військовозобов'язаних. Українці обурені висловлюванням та закликають правоохоронців звернути увагу на сказані слова.

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