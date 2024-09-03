На Сумщині внаслідок вибуху гранати загинув чоловік: деталі, фото

Поліцейські встановлюють обставини смерті мешканця Охтирщини та джерело походження вибухового пристрою.
На Сумщині в Охтирському районі внаслідок вибуху гранати загинув чоловік.
Поліцейські встановлюють обставини смерті місцевого мешканця та джерело походження вибухового пристрою.
Про це повідомляє поліція Сумської області.
До чергової частини Охтирського районного відділу поліції надійшло повідомлення про спробу самогубства вчиненого 44-річним чоловіком.
"Виїздом на місце події правоохоронці встановили, що потерпілий висловлював наміри покінчити життя, а вранці вийшов з подвір'я свого домоволодіння та підірвав гранату. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік цього ж дня помер у лікарні. Інші люди, на щастя, не постраждали", – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці звертають увагу громадян, що незаконне зберігання зброї, боєприпасів та вибухових пристроїв несе загрозу не лише для них самих, а і для їх оточення, особливо якщо потраплять до рук дітей.
"Окрім можливих летальних наслідків, нелегальне зберігання заборонених законом предметів передбачає кримінальну відповідальність", – підсумували у поліції.
Нагадаємо, Росія завдала ракетного удару по Сумах: поранені 13 осіб, серед яких четверо дітей.
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