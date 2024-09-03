На Сумщині внаслідок вибуху гранати загинув чоловік: деталі, фото

На Сумщині в Охтирському районі внаслідок вибуху гранати загинув чоловік.

Поліцейські встановлюють обставини смерті місцевого мешканця та джерело походження вибухового пристрою.

Про це повідомляє поліція Сумської області.

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До чергової частини Охтирського районного відділу поліції надійшло повідомлення про спробу самогубства вчиненого 44-річним чоловіком.

"Виїздом на місце події правоохоронці встановили, що потерпілий висловлював наміри покінчити життя, а вранці вийшов з подвір'я свого домоволодіння та підірвав гранату. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік цього ж дня помер у лікарні. Інші люди, на щастя, не постраждали", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці звертають увагу громадян, що незаконне зберігання зброї, боєприпасів та вибухових пристроїв несе загрозу не лише для них самих, а і для їх оточення, особливо якщо потраплять до рук дітей.

На Охтирщині внаслідок вибуху гранати загинув чоловік / Фото: поліція Сумської області

"Окрім можливих летальних наслідків, нелегальне зберігання заборонених законом предметів передбачає кримінальну відповідальність", – підсумували у поліції.

Нагадаємо, Росія завдала ракетного удару по Сумах: поранені 13 осіб, серед яких четверо дітей.

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